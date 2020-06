WB, 한국을 긴급의료 지정국가로 선정…동아태지역에서 세번째

[아시아경제 김현정 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 전 세계로 확산되고 있는 가운데, 성공적인 방역 경험과 선진적 의료수준을 배경으로 세계은행(WB)이 한국을 '긴급의료 지정국가'로 선정했다.

기획재정부는 9일 "최근 세계은행이 한국을 WB 동아태지역 직원의 긴급의료 상황시 치료를 담당하는 긴급의료 지정국가로 선정하기로 결정했다"면서 이 같이 밝혔다. 빅토리아 콰콰 WB 동아시아·태평양담당 부총재와 아넷 딕슨 인적개발담당 부총재는 허장 기획재정부 국제경제관리관 앞으로 보낸 서한을 통해 "세계은행은 한국 정부와 국민들의 코로나19 대응 조치에 큰 인상을 받았고, 다른 회원국들이 한국경험을 통해 얻을 교훈이 많다"고 전했다.

특히 이와 함께 한국의 코로나19 대응에 대한 사례연구를 추진하고 세계은행 보건전문가의 한국사무소(송도) 배치 등 한-세계은행 간 보건·의료 분야의 구체적인 협력방안을 우리 정부에 전달해 왔다.

그간 세계은행은 의료 수준, 접근성, 안전등 사회 인프라 등을 종합 고려해 태국과 싱가포르를 '긴급의료 지정국가'로 선정해 운영해왔다. 한국은 세번째 지정 국가로, 필리핀, 캄보디아, 몽골, 베트남 등 WB 동아태지역 29개국에서 근무하는 WB 직원, 가족 및 출장자에게 긴급의료 상황이 발생하면 한국에서 의료진료를 받을 수 있게 된다.

진료 가능범위가 긴급 치료가 필요한 부상등 일반외상 이외에 급성·중증질환 및 만성질환(암, 당뇨, 정신적 외상등) 등이다. 이송비, 의료비, 보호자 체재비 등은 세계은행 직원보험에서 부담한다.

기재부 관계자는 "한국의 의료기술이 국제적으로 인정받고, 인바운드 의료수출 확대에도 기여할 수 있을 것"이라면서 "향후 정부는 K-방역 및 WB 긴급의료 지정국으로 확보한 한국의료(K-보건) 브랜드 파워를 십분 활용해 경제적 성과 제고와 연계하는 국제협력 방안을 모색해 나가겠다"고 말했다. 이어 "특히 보건취약국 지원을 강화하는 공적개발원조(ODA), 교역, 홍보등 다각적인 대외경제정책 수단을 동원해 범정부적 협력방안을 마련하고 보건·의료분야 수출 및 경쟁력 제고방안도 지속 마련해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

