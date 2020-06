"하루 1만원에 코나EV 탄다"…현대차, 전기차 전용 할부 프로모션 실시

최대 55% 車 가격 유예·최저 1.9% 금리 적용 등 혜택

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 선수금 없이 하루 납입금 1만원으로 코나 일렉트릭과 아이오닉 일렉트릭을 구입할 수 있는 '엘리트(E-Lite) 할부 프로모션'을 실시한다고 9일 밝혔다.

엘리트 할부 프로모션은 코나 일렉트릭과 아이오닉 일렉트릭을 구매하는 개인·개인사업자에게 ▲선수율 제한 없이 최대 55%까지 차량 가격 유예 ▲최저 1.9% 금리 적용 ▲중도해지수수료 면제 등 혜택을 제공하는 전기차 전용 구매 프로그램이다.

해당 고객이 프로모션을 이용해 코나 일렉트릭 모던 트림을 구매할 경우 차량 가격 4690만원의 55%는 36개월 할부 기간이 끝나는 마지막 달까지 유예한다. 전기차 구매 보조금 1270만원(서울시 기준)을 제외한 나머지 850만원과 유예금에 대한 이자는 2.5% 금리를 적용해 매달 약 30만원, 하루 약 1만원을 납입하면 된다. 이 같은 방식으로 아이오닉 일렉트릭 N트림을 구매할 경우 하루에 약 7000원으로 차량을 구매할 수 있게 된다.

또 중도해지수수료가 없는 만큼 고객들은 자금 사정에 따라 자유롭게 상환이 가능하다. 할부 기간이 종료되는 시점에 차량 대차를 원하면 차량 구매가격의 최대 55%까지 중고차 가격을 보장해 주는 서비스도 제공된다.

현대차는 이번 프로모션을 이용하는 고객들에게 개인용 전기차 홈 충전기 무상지원, 전기차 충전카드(30만 포인트) 중 한 가지 혜택을 제공해 충전비 부담도 덜어줄 방침이다.

현대차 관계자는 "이번 프로모션을 통해 전기차 구매 시 발생하는 초기 비용과 할부 납입금에 대한 고객 부담을 줄이고 전기차 구매 장벽을 낮출 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr