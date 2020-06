[공시+] 이원컴포텍, 버킷스튜디오·비덴트·비티원 경영권 확보

[아시아경제 장효원 기자] 이원컴포텍 이원컴포텍 088290 | 코스닥 증권정보 현재가 8,540 전일대비 110 등락률 +1.30% 거래량 469,561 전일가 8,430 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close 은 경영권 인수를 목적으로 비트갤럭시아 1호 투자조합 지분 50%를 300억원에 인수한다고 9일 공시했다.

비트갤럭시아 1호 투자조합은 코스닥 상장사 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 2,045 전일대비 85 등락률 +4.34% 거래량 1,559,249 전일가 1,960 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close (24.13%)와 비덴트 비덴트 121800 | 코스닥 증권정보 현재가 7,040 전일대비 160 등락률 +2.33% 거래량 454,978 전일가 6,880 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close (18%)의 지분을 보유하고 있다. 버킷스튜디오는 자회사로 비티원 비티원 101140 | 코스피 증권정보 현재가 4,050 전일대비 250 등락률 +6.58% 거래량 752,817 전일가 3,800 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close 을 갖고 있다.

이번 비트갤럭시아 1호 투자조합 지분 인수로 이원컴포텍은 버킷스튜디오, 비덴트, 비티원의 경영권을 확보하게 된 셈이다.

한편 이원컴포텍은 지난해 미국 바이오업계의 저명한 교수인 스캇 월드만 교수와 대장암 예방 및 치료제 사업을 추진하면서 주가가 급등한 바 있다.

