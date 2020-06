대구에서 '윤미향 사퇴·정의연 해체' 릴레이 1인 시위

김형기 경북대 명예교수 "이용수 할매 대구시민응원단 30여명 동참"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 일본군 위안부 피해자인 이용수 할머니의 기자회견으로 촉발된 정의기억연대(정의연)와 윤미향 더불어민주당 의원(정의연 전 이사장)의 회계 부정 및 기부금 유용 의혹에 대한 검찰 수사가 진행되고 있는 가운데 대구에서 정의연 해체와 윤 의원 사퇴를 촉구하는 릴레이 1인 시위가 시작됐다.

김형기 경북대 명예교수(경제통상학부)는 8일 오후 대구 중구 2·28기념 중앙공원 앞에 세워진 '평화의 소녀상'에서 기자회견을 갖고 자신을 필두로 시민들이 1인 시위에 연이어 동참하게 될 것이라고 밝혔다.

김 교수는 "이용수 할머니의 한맺힌 호소가 정부에 전혀 반영되지 않고, 진영 논리에 왜곡돼 지식인으로서 참을 수 없어 릴레이 1인 시위의 첫 주자로 나서게 됐다"며 "윤 의원은 개인계좌 모금과 쉼터의 사적 운영만으로도 국회의원 직에 부적격하다"고 사퇴를 거듭 촉구했다.

정의연과 관련, "회계처리 부정과 위안부 할머니들의 정당한 권리를 배척하는 등 시민단체 본연의 기능을 상실하고 반일 감정을 조장해 국익을 해쳤다"고 주장했다. 그러면서 "릴레이 1인 시위에는 특정단체나 정당, 진영을 떠나 '이용수 할매 대구시민응원단'이라는 이름으로 지역 각계 인사 30여명이 자발적으로 참여할 것"이라며 "여론의 반향에 따라 요구사항이 실현될 때까지 1인 시위를 이어갈 것"이라고 했다.

이같은 1인 시위는 앞으로 매일 대구 시내 각지로 장소를 옮기며 진행될 것이라고 '이용수 할매 대구시민응원단' 측은 설명했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr