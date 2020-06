수도권 코로나19 확산에…20일 시행 여행주간 '연기' 검토

[아시아경제 김흥순 기자] 정부가 국내 관광 활성화를 위해 이달 하순부터 시행하려던 여행주간 일정을 연기하는 방안을 검토하고 있다. 수도권을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 다시 확산하는데 따른 조치다.

문화체육관광부 관계자는 오는 20일부터 시행 예정이던 여행주간을 연기할 지 여부에 대해 내부 논의 중이라며 관계부처와 협의 등을 거쳐 곧 결론을 낼 방침이라고 8일 밝혔다.

문체부는 지난달 26일 발표한 제 5차 국가관광전략회의를 통해 이달 20일부터 여행주간을 시행하고 대중교통 할인 프로그램 등을 적용해 국내 관광을 활성화할 방침이었다. 매년 2주간 진행했던 여행주간 일정도 코로나19로 침체된 관광시장의 상황을 고려해 올해는 7월19일까지 한 달로 확대했다.

그러나 최근 수도권을 중심으로 코로나19 신규 확진자가 증가하면서 일각에서는 생활 속 거리두기를 사회적 거리두기로 다시 강화해야한다는 목소리가 나오는 등 여행을 독려하기 어려운 상황에 처했다.

문체부 관계자는 "방역 지침을 준수하면서 안전하게 여행하는 문화를 장려하겠다는 기존 방침은 바뀌지 않을 것"이라며 "시행 일정을 좀 더 늦추는 방안을 두고 방역당국 등과 충분한 논의를 거쳐 결과를 발표하겠다"고 말했다. 문체부는 여행주간 시행을 앞두고 9일 이를 소개하는 보도 자료도 배포할 계획이었으나 이 역시 논의 결과가 나올 때까지 유보하기로 했다.

