남인순 "곽상도, 인간 예우 있나…손발 돼준 쉼터 소장 고인에 경의"

"검찰, 죽음 택한 고인 심정 헤아리길"

곽상도, 전날 언론 통화서 "윤미향 대신 엉뚱한 분 책임져"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 정의기억연대(정의연) 위안부 피해자 할머니 쉼터 소장 A(60) 씨가 숨진 채 발견된 것과 관련해 곽상도 미래통합당 의원이 "윤미향 대신 엉뚱한 분이 책임졌다"며 주장한 것에 대해 남인순 더불어민주당 최고위원은 "몹시 부적절하다"고 비판했다.

남 최고위원은 8일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "정쟁을 일삼는 곽 의원은 과연 인간에 대한 예우가 있는지 되돌아보길 바란다"며 "고인의 비통한 죽음을 (윤미향 민주당 의원 대신) 엉뚱한 분이 책임졌다며 민주당이 책임지라니 기가 찬다"고 이같이 말했다.

해당 사건과 관련해 검찰이 '고인에 대해 조사 안 했고 출석요구도 안 했다'며 주장한 것에 대해서는 "변명부터 하기 전에 인권 운동이 갈기갈기 분해 당하는 현실 앞에서 죽음을 택한 고인이 어떤 심정이었을지 헤아려보길 바란다"며 "쉼터 만큼은 (자료를) 임의제출하기로 했음에도 압수수색을 한 검찰에 유감을 표한다"고 지적했다.

남 최고위원은 "갑작스럽게 고인이 된 위안부 생존자 쉼터 소장님의 명복을 빈다"며 "지난 10년간 할머니들의 건강과 안위를 우선시하며 보이지 않는 곳에서 손발이 돼준 고인에게 경의를 표한다"고 말했다.

앞서 전날(7일) 곽 의원은 한 매체와 전화 통화에서 "윤 의원 대신 엉뚱한 분이 책임지는 모습을 보인 것 같아 안타깝다"며 "민주당이 책임지는 모습을 보여달라"는 취지로 촉구한 것으로 전해졌다.

정의연 서울 서대문구 북아현동 위안부 피해자 할머니 쉼터 '평화의 우리집' 소장을 맡았던 A 씨는 지난 6일 오후 10시30분께 경기 파주시에 있는 아파트에서 숨진 채 발견됐다. 당시 정의연 동료였던 B 씨가 "A 씨와 연락이 되지 않는다"며 경찰과 소방당국에 신고했다. 현장에 출동한 경찰과 소방당국은 출입문을 열고 들어가 화장실에서 숨진 A 씨를 발견했다.

