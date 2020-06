[아시아경제 장효원 기자] 소리바다 소리바다 053110 | 코스닥 증권정보 현재가 551 전일대비 8 등락률 -1.43% 거래량 1,268,062 전일가 559 2020.06.08 15:01 장중(20분지연) close 가 대표이사를 손지현에서 조호견으로 변경한다고 8일 공시했다.

신임 조호견 대표는 서울대를 졸업하고 이노그리드 대표이사를 역임했으며, 그간 소리바다의 부사장으로 재직하며 신규 유통 사업 등을 발전시켜 왔다.

신임 조호견 대표이사는 “기존 사업의 체질 강화 및 다양한 신규 수익원을 발굴하여 향후 소리바다의 성장을 도모할 것”이라고 포부를 전했다.

한편 소리바다는 손지현 전 대표이사에 대해 앞으로 음원유통 사업 부문 총괄사장을 맡아 음원유통 업무에 집중할 예정이라고 밝혔다.

