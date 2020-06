양천구 탁구장 방문 신정3동 60대 남성 확진자 발생

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)에서 1명의 추가 확진자가 발생했다.

추가로 발생한 확진자 A씨는 신정3동에 거주하는 60대 남성으로, 양천구 소재 탁구장 방문 이력이 있는 것으로 확인됐다.

A씨는 지난 6일 근육통 등 증상이 발현돼 7일 양천구 보건소 선별진료소에서 검사를 받고 8일 오전 양성 판정을 받은 것으로 밝혀졌다.

한편 A씨의 동거인 1명은 현재 조사 중이다.

구는 최대한 신속히 A씨를 국가지정병원으로 이송 조치하고 환가 및 인근지역 환경 소독을 실시할 예정이며, 심층 역학조사 후 조사결과에 따라 이동 동선을 추가적으로 방역 소독에 나설 것이라고 전했다.

또 구는 확진자 동선이 확인되는 대로 양천구 홈페이지 및 SNS(블로그, 인스타그램)를 통해 정확하고 신속하게 공개할 예정이다.

김수영 양천구청장은 “코로나19의 확산을 방지하기 위해 체육시설과 같은 다중이용시설 운영 시 철저한 방역수칙 준수를 당부드린다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr