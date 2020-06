기업銀, 희귀병 앓는 근로자에 5억원 전달

[아시아경제 김민영 기자] IBK기업은행은 8일 서울 중구 을지로 본점에서 ‘IBK 치료비 전달식’을 갖고 희귀·난치성 질환을 앓고 있는 중소기업 근로자 가족 124명에게 치료비 5억원을 전달했다고 밝혔다.

윤종원 기업은행장과 임원들은 이번 치료비 전달식에 더 많은 중소기업 근로자 가족을 지원하고자 자발적 기부를 통해 재원 마련에 동참했다.

기업은행은 중소기업 근로자의 복지 향상을 위해 2006년부터 희귀·난치성 질환으로 투병 중인 근로자 가족 2600여명에게 117억원의 치료비를, 가정형편이 어려운 근로자 자녀 8600여명에게 장학금 145억원을 후원했다.

기업은행 관계자는 “최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 이중고를 겪고 있는 중소기업 근로자 가족들에게 따뜻한 희망의 메시지가 전달되길 바라며, 앞으로도 치료비와 장학금 지원 등을 계속 이어갈 것”이라고 말했다.

