속보[아시아경제 김수완 기자] 제주 여행을 다녀온 경기 군포 소재 교회 목사 부부의 일가족 5명 중 4명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진판정을 받은 데 이어 목사 아들 집에 홀로 남게 된 손자를 돌보러 간 할머니마저 확진됐다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr