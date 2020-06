[e공시 눈에 띄네] 코스피-5일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 티웨이항공 =운영자금 조달을 위해 642억5000만원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시.

◆ 아시아나항공 =계열사 에어서울에 300억원 규모의 운영자금을 대여해주기로 결정했다고 공시.

◆ 지누스 =주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부를 위해 55억5485만원 규모의 보통주 20만6500주를 처분키로 결정했다고 공시.

◆ 녹십자홀딩스 =종속회사 녹십자헬스케어가 채무상환을 위해 700억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시.

◆ 금호전기 =디랩벤처스 주식 600만주를 30억원에 취득키로 결정했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr