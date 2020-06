'인기가요' 백현 'Candy', 컴백 동시 1위..."엑소엘에 감사"

[아시아경제 강혜수 기자] 7일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서 백현이 6월 첫째주 1위를 차지했다.

이날 '인기가요'에서는 백현, 오마이걸, 볼빨간사춘기가 1위 자리를 놓고 경합을 벌였다. 투표 결과 백현이 컴백과 동시에 1위 자리에 올랐다.

백현은 "엑소엘 여러분 감사하다"면서, "너무 많은 사랑을 받아서 행복한 하루하루를 보내고 있다. 앞으로 더 좋은 모습 보여드리겠다"고 소감을 남겼다.

이날 방송에서는 백현, 트와이스, 빅톤이 컴백 무대를 선보였다.

백현은 컴백 무대를 통해서 트렌디한 퓨처리스틱 R&B 곡 'Candy'를 공개했으며, 트와이스는 트로피컬 하우스 리듬의 'MORE &MORE'로 히피 여신으로의 변신을 꾀했다. 또한 빅톤은 퓨처사운드 기반의 얼터너티브 R&B 장르 댄스곡 'Mayday'로 시선을 사로잡았다.

그 외 기동대, 김우석, 다크비(DKB), 류수정, 몬스타엑스, BVNDIT(밴디트), SECRET NUMBER(시크릿넘버), NCT 127, OnlyOneOf, woo!ah(우아!), 원위(ONEWE), 조명성, TOMORROW X TOGETHER 등의 무대가 이어졌다.

SBS 음악프로그램 'SBS 인기가요'는 매주 일요일 오후 3시 50분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr