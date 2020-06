[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주광역시당 신임 사무처장에 김유승 중앙당 원내의사국 부국장이 임명됐다.

김유승 신임 사무처장은 전남 강진 출생으로 열린우리당 전남도당 공보국장과 더불어민주당 충북도당 사무처장, 더불어민주당 공보국 부서장, 국회 정책연구위원 등을 역임했다.

당과 국회의 요직을 두루 거친 경험을 바탕으로 더불어민주당의 심장인 광주에서 지역과 당의 화합을 통한 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

김 신임 사무처장은 “시당과 자치단체, 각 의회, 지역위원회의 관계가 자율과 협동에 의해 운영되도록 뒷받침할 것”이라며 “진심으로 소통하는 사무처장이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 신선일 전임 사무처장은 제21대 총선에서 광주지역 전석 당선이라는 성과를 거두고 더불어민주당 대전시당 사무처장에 임명됐다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr