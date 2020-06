정의연 "마포 쉼터 소장, '삶 부정당한 듯' 힘들어해"

정의연, 일본군 위안부 피해자 쉼터 앞서

쉼터 소장 사망관련 성명 발표

"검찰 압수수색 이후 삶 부정당한 듯 힘들어해"

[아시아경제 정동훈 기자] 서울 마포구 소재 일본군 위안부 피해자 쉼터인 '평화의우리집(마포 쉼터)' 소장 A(60)씨가 극단적인 선택을 한 가운데 정의기억연대(정의연)는 부고 성명을 통해 "고인을 갑작스레 떠나보내게 돼 비통한 마음"이라며 "고인이 최근 정의연을 둘러싸고 일어나는 상황을 받아들이기 힘들어했다"고 밝혔다.

이나영 정의연 이사장은 이날 마포 쉼터 '평화의 우리집' 앞에서 A씨 사망 관련 성명을 발표 하며 "고인(A 소장)은 2004년부터 '평화의 우리집' 일을 도맡아 개인 삶을 뒤로 한 채 할머니들의 건강과 안위를 우선하며 늘 함께 지내 왔다"며 "그렇게 할머니들의 동지이자 벗으로 그리고 딸처럼 16년을 살아왔고 지금도 함께 생활하시던 길원옥 할머니의 건강만을 생각했다"고 밝혔다. 이어 "심성이 맑은 분이었고 정성과 헌신으로 언제나 자신보다 할머니가 우선이었다"고 말했다.

이 이사장은 "(A씨가) 갑작스러운 검찰 압수수색 이후 자신의 삶이 송두리째 부정당하는 것 같다며 심리적으로 힘든 상황을 호소했다"며 "쏟아지는 전화와 초인종 소리, 카메라 세례로 불안한 하루하루를 보내고 있었다"고 했다. 이어 "고인을 위해서라도 인권 침해적이고 무분별한 취재경쟁을 그만하고 고인의 삶을 차분히 봐 달라"며 "유가족 의견을 존중하며 명예롭고 정중하게 고인 가시는 길에 예의를 다하겠다"고 말했다.

이날 경기 파주경찰서 등에 따르면 경찰은 전날(6일) A씨의 지인으로부터 "연락이 되지 않는다"는 신고를 받았다. 신고를 받은 경찰과 소방당국은 같은날 오후 10시35분께 A씨의 자택인 경기 파주시 한 아파트의 출입문을 열고 들어가 화장실에서 숨진 A씨를 발견했다. 경찰은 외부 침입 흔적 등이 없고, 현재로서는 타살 혐의점은 없는 것으로 보고 있다. 부검 여부는 유족들과 상의 중인 것으로 알려졌다.

