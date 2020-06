한샘 "재택근무, 더 나은 근무 환경의 시작"

고용노동부와 '유연근무 캠페인' 전개

[아시아경제 김철현 기자] 한샘(대표 강승수)은 고용노동부와 함께 재택근무를 비롯한 유연근무제 활성화를 홍보하는 공익 캠페인을 전개한다고 7일 밝혔다. 이번 캠페인은 유연근무제를 통해 직장인들의 업무 효율을 높이고 일과 여가의 조화로운 균형을 추구하자는 취지로 기획됐다.

캠페인을 홍보하기 위해 제작된 영상은 재택근무를 통한 근무시간의 유연화로 업무의 효율성을 높이면서도 '워라밸'을 실현한다는 스토리를 담았다. 출퇴근 스트레스를 없애 업무에 집중하고, 육아에 보다 신경을 쓸 수 있는 유연근무제의 장점을 표현했다. 최근 바뀌고 있는 기업들의 근무 문화를 소개하고 기업들의 유연근무제 동참을 이끌어내는 내용이다. 홍보 영상에는 한샘 이영식 부회장이 직접 출현해 유연근무제의 장점을 소개한다.

고용노동부는 기업의 유연근무를 독려하기 위한 다양한 지원 사업을 펼쳐나가고 있다. 유연근무제를 도입·확대하는 중소·중견기업에게 간접노무비 및 인프라 설치비, 일터혁신 컨설팅 등을 지원한다. 한샘도 이에 동참해 2018년도부터 선택적 근로시간제를 도입하고 있다. 의무 근로시간을 제외한 나머지 근무시간을 직원들이 자율적으로 선택해 사용할 수 있도록 지원하고 있다.

한샘 관계자는 "유연근무제는 더 나은 근무환경으로 임직원들의 장기 근속과 업무효율성을 높일 수 있다"며 "가고 싶은 회사 머물고 싶은 회사를 실현해 일과 가정이 양립 할 수 있는 가치를 선도해 나가는 기업으로 거듭날 것"이라고 말했다. 이번 유연근무제 활성화 캠페인 영상은 방송과 한샘 및 고용노동부 공식 유튜브 채널 등을 통해 확인할 수 있다.

