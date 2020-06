무주군, 농가들 농산물 출하·유통 걱정 덜었다

유통 취약 농가 소득증대·소비자 신선한 농산물 구입 기대

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 무주군이 농산물 출하에 어려움을 겪고 있는 무주지역 영세 농가들이 체계적인 유통기반이 형성되면서 앞으로 출하 걱정을 덜게 됐다.

군은 5일 오전 농산물 공동수집장 수행자로 무주반딧불조합공동사업법인을 선정한 후 무주농산물산지유통센터에서 업무협약 체결과 발대식을 개최하고 농산물 공동수집 수거·판매 사업에 시동을 걸었다고 밝혔다.

이날 체결 및 발대식에는 황인홍 무주군수와 유송열 무주군의회 의장, 무주반딧불조합공동사업 법인대표, 무주농협조합장, 구천동농협조합장, 수집장 설치마을 이장, 한국농업경영인연합회장, 무주군 농민회장 등이 참석했다.

농산물 공동수집장 수거판매 사업자로 선정된 무주반딧불조합공동사업법인은 이달부터 무주, 무풍, 설천 등 6개 읍·면지역에 설치된 농산물공동수집장에 수집된 농민들이 정성껏 가꿔 출하한 각종 농산물 수거에 나설 계획이다.

사업법인은 또 마을별 소규모 농산물 공동수집장을 통한 농산물 수거와 판매, 수집장 순회하면서 수거한 농산물을 도매시장 출하를 대행할 예정이다.

이밖에도 농산물 생산된 농산물의 상품화를 교육하고 도매시장 정보 제공을 통한 홍수출하 예방과 가격폭락 예방도 나선다.

무주군이 농민들의 유통부담을 덜어주기 위해 지난 2018년 12월 공포된 ‘무주군 농산물 공동수집장 설치·관리 및 수거판매사업 운영에 관한 조례’에 따른 조치다.

군은 고령농민들을 비롯한 출하에 어려움을 겪었던 소규모 영세 농민, 농가들의 소득증대에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다. 소비자들도 농민들이 출하한 양질의 농산물들이 신속하게 출하, 생산됨으로써 보다 무주의 신선 농산물을 구입할 수 있게 됐다.

황인홍 무주군수는 “농산물 수집장 수거 판매사업이 본격화되면서 판로와 출하에 어려움을 호소하는 농민들에게 큰 걱정거리를 덜어주게 됐다”면서 “농민들의 수익증대에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

