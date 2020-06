[아시아경제 최대열 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,310 전일대비 200 등락률 +4.87% 거래량 14,193,050 전일가 4,110 2020.06.05 15:30 장마감 close 은 계열사 에어서울에 운영자금 300억원을 대여키로 했다고 5일 공시했다. 오는 8일부터 내년 1월 하순까지 필요할 때 자금을 대여하는 방식으로 이자율은 4.6%다. 원금은 만기일시 상환, 이자는 3개월 단위로 지급한다.

