[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한소희가 화보 촬영 현장을 공개했다.

한소희는 4일 자신의 인스타그램에 "harpersbazaarkorea.guzzi.7월호"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 매거진 화보 촬영을 하고 있는 한소희의 모습이 담겨 있다. 특히 망사를 뒤집어 써도 빛나는 매혹적인 미모가 시선을 사로잡는다.

한편 한소희는 지난달 종영한 JTBC 드라마 '부부의 세계'에서 불륜녀 여다경 역을 맡아 스타덤에 올랐다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr