靑 "질본, 충분한 조직보강으로 결론 날 것 같다"(종합)

문재인 대통령, 질본 감염병 대응 역량 강화 취지로 재검토 지시…조직과 예산 지원 늘어날 전망

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 문재인 대통령이 감염병 연구소를 보건복지부 산하로 이관하는 방안에 대해 전면 재검토를 지시한 것과 관련해 "질병관리본부의 감염병 대응 역량을 강화해야 한다는 취지에 맞게 충분한 조직보강이 이뤄지도록 결론이 날 것 같다"고 밝혔다.

질본이 질병관리청으로 개편되면서 조직과 예산의 자율권이 부여되는 방향으로 기능 강화를 유도할 것처럼 보였지만 일부 산하 기관을 보건복지부 산하로 이관하는 방안이 추진되자 문 대통령이 본래의 의도대로 질본에 힘을 실어주는 쪽으로 재검토를 지시한 셈이다.

청와대 핵심 관계자는 5일 기자들을 만나 "입법 예고된 정부 개정안의 핵심은 질본이 독립된 질병관리청으로 승격하는 것"이라고 밝혔다. 질병관리청은 권역별로 질병대응센터를 설치하게 되고 청장은 인사권도 갖게 된다. 예산도 독자적으로 편성해 쓸 수 있다.

청와대 핵심 관계자는 질본 산하의 국립보건연구원을 복지부로 이관하고 복지부 산하의 감염병연구센터는 감염병 연구소로 커지는 내용의 애초 정부 계획을 설명하면서 문제로 지적된 부분을 바로잡겠다는 의지를 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 "(애초 계획은) 감염병연구소를 전체 바이러스 연구와 연계 통합하고 산업과 연계하려는 목적이 있었다. 그러면 복지부 이관이 타당하다는 판단이었다"면서 "일부 전문가와 언론의 이견이 있었고 종합적으로 대통령의 숙고 끝에 전면 재검토가 필요하다는 정책적 판단을 내린 것"이라고 말했다.

특히 청와대 핵심 관계자는 "형식적인 재검토가 아니라 전면 재검토를 지시한 것"이라고 강조했다.

앞서 강민석 청와대 대변인은 "문재인 대통령은 현재 질병관리본부 소속기관인 국립보건연구원과 감염병연구센터가 확대 개편되는 감염병연구소를 보건복지부 산하로 이관하는 방안에 대해 이를 전면 재검토하라고 지시했다"고 밝힌 바 있다.

