[아시아경제 박지환 기자] 고려산업 고려산업 002140 | 코스피 증권정보 현재가 4,035 전일대비 140 등락률 -3.35% 거래량 2,052,972 전일가 4,175 2020.06.05 13:44 장중(20분지연) close 은 자사 거래처인 DGB캐피탈, DB캐피탈서 대출받은 각 거래처 등에 대한 180억원 규모의 채무보증을 결정했다고 6일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr