디유아모르, 보보스족 겨냥 '론도' 라인 출시

[아시아경제 조유진 기자] 주얼리 브랜드 디유아모르를 제조·유통하는 비더블유아이에서 로맨틱한 디자인의 여성 다이아몬드 시계 '론도' 라인을 선보인다.

론도 DAW3102는 23mm 라운드 케이스와 8mm사이즈의 다양한 스트랩이 돋보이는 디유아모르의 시그니처 라인으로 자개 다이얼과 12시 방향의 인덱스 천연다이아몬드가 세팅된 클래식하고 여성스러운 제품이다.

양가죽이 사용된 가죽밴드 6종과 2020년 5월에 출시된 볼륨감 있는 메탈 밴드 5종으로 만나볼 수 있는 론도 라인은 실버,옐로우골드,로즈골드 케이스에 메탈 밴드 또는 다양한 컬러의 가죽밴드가 어우러져 있어 취향에 맞춰 구입 가능하다.

디유아모르 관계자는 “시계와 함께 하나보석감정원의 다이아몬드 감정서가 함께 제공되는 디유아모르의 론도 라인은 사랑스러운 원피스에는 물론 깔끔한 오피스룩에도 자유롭게 매치할 수 있는 데일리 시계로 추천한다”고 밝혔다.

한편, 신의 사랑이라는 의미의 디유아모르는 시계 외에도 퀄리티 높은 14·18K 귀걸이, 목걸이, 반지 등 다양한 주얼리 상품을 합리적인 가격에 선보이고 있다.

