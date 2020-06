'놀면 뭐하니?' 유재석·이효리·비, 혼성 그룹명 '싹쓰리' 확정

[아시아경제 민준영 인턴기자] 개그맨 유재석과 가수 이효리, 비(본명 정지훈)가 '싹쓰리'(SSAK3)라는 혼성 그룹으로 활동한다.

4일 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 공식 유튜브 채널에서는 유재석, 이효리, 비가 출연해 생방송을 진행했다.

이날 실시간 방송에는 9만6000명의 시청자가 몰렸다.

이들은 유재석과 이효리, 비의 요청에 따라 실시간 댓글로 활동명을 추천했다.

여러 가지 추천이 나온 가운데 유재석은 "싹쓰리 괜찮다"라고 했고 이효리와 비도 동의했다.

이어 유재석은 "입에도 잘 붙고 그룹명치고 파격적이다. 1990년대 느낌도 나면서 우리와 잘 맞는다"라며 싹쓰리로 결정했다.

비는 "'싹쓰리'라는 이름 정해주셔서 정말 감사드린다"라고 말했다.

이효리 또한 "활동명처럼 모두가 지릴 수 있도록 열심히 하겠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 유재석은 "아직 사회적 거리두기가 이어지고 있다"라며 "완벽한 일상으로 돌아가려면 시간이 걸리겠지만 그날이 곧 오기를 손꼽아 기다리며 응원하겠다"라고 말했다.

앞서 '놀면 뭐하니?'는 올여름 혼성 댄스 그룹 프로젝트를 준비한 바 있다.

연습생 유재석과 누가 팀을 이룰지 궁금증을 자아낸 가운데, 이효리와 비가 합류해 관심이 집중됐다.

