[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 장수군 천천면 내기마을에서 스윗애플농장을 운영하는 서문경은 사과즙 80박스(240만원 상당)를 천천면지역사회보장협의체에 기탁하였다.

스윗애플농장주 서문경 가족은 5년 전 장수로 귀농하여 사과농사를 짓고 있으며 “사과즙은 직접 재배해 착즙한 것”이라며 “작은 정성이지만 주변 어려운 이웃에게 도움이 됐으면 좋겠다”고 전했다.

천천면 지역사회보장협의체 이명자 민간위원은 “여름이 다가오고 있어 시원하고 달달한 사과즙을 먹고 힘이 나는 지역사회가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

백인호 천천면장은 “지역 내 어려운 이웃을 잊지 않고 관심을 가져주셔서 감사드리며, 기탁자의 따뜻한 마음을 담은 사과즙을 잘 전달하겠다”고 말했다.

