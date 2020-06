여수시, 여름방학 대학생 행정인턴 165명 모집

이달 16~17일 신청, 7월 한 달간 하루 7시간씩 주 5일 근무



[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시(시장 권오봉)는 여름방학 대학생 행정인턴 희망자 165명을 오는 16일부터 17일까지 이틀간 모집한다고 밝혔다.

근무 기간은 오는 7월 1일부터 31일 까지로 하루 7시간씩 주 5일 근무한다. 근무수당은 여수시 생활임금을 적용해 1일 66,150원이며 만근시 1,786,050원이다.

인턴으로 선발되면 시청, 보건소, 주민센터 등 시 소속기관 뿐만 아니라 우체국, 세무서 등 공공기관과 지역아동센터 등에 배치돼 행정을 지원하게 된다.

신청 자격은 16일 기준 여수시에 주민등록이 되어 있는 대학교 재학생과 휴학생이면 가능하다. 단, 대학원생과 사이버대학·방송통신대학 재학생, 평생교육원생과 기 참여자는 신청할 수 없다.

시는 계획인원 165명 중 우선대상자 56명, 일반대상자 90명, 도서·외곽지역 희망자 19명을 별도로 구분해 공개 추첨 방식으로 선발한다.

우선선발 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 한부모 가정, 국가유공자, 세자녀 이상 다자녀가정의 자녀이다.

서류접수는 진남스포츠센터 평생학습관 3층 제2강의실로 직접 방문하거나, 이메일(jaelongee@korea.kr)로 신청하면 된다. 선발 결과는 오는 24일 발표할 예정이며 자세한 내용은 시 홈페이지를 참고하거나 인구일자리과로 문의하면 된다.

시 관계자는 “여름방학 기간 중 대학생들이 행정을 경험해 볼 수 있는 좋은 계기가 될 것”이라며 “적극적인 참여를 부탁한다”고 말했다.

한편 여수시는 대학생들이 방학 기간 중 행정을 체험할 수 있도록 매년 여름과 겨울, 두 차례 행정인턴 사업을 운영하고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr