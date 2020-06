[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시 중마동 바르게살기운동 위원회(회장 김수근)는 지난 3일 환경의 날을 맞아 중마동 삼화섬 주변의 환경정화 활동을 펼쳤다고 밝혔다.

중마동 바르게살기운동 위원 30여 명은 시민들의 쉼터와 산책로로 많은 사랑을 받고 있는 삼화섬과 무지개다리의 쾌적한 환경을 제공하기 위해 퇴적토와 잡풀을 제거하고 쓰레기를 수거하는 등 환경정화 활동을 실시했다.

김수근 위원장은 “클린데이 활동을 통해 많은 시민의 휴식처인 삼화섬 주변이 깨끗해지니 보람이 있다”며, “앞으로도 깨끗한 중마동을 위해 봉사활동에 적극 동참하겠다”고 전했다.

박순기 중마동장은 “환경정화 활동에 참여해준 바르게살기운동 위원들께 감사드린다”며, “앞으로도 지역 사회단체와 함께 중마동 발전을 위해 더욱 노력해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr