이재명 "코로나로 그늘진 곳 더 꼼꼼히 챙기겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 코로나19로 피해를 보고 있는 취약 계층과 서민 지원에 대해 보다 꼼꼼히 챙기겠다고 밝혔다.

이 지사는 4일 경기도시장군수협의회와 공동으로 도내 코로나 피해 계층에 대한 소득 손실 보상금과 특별 경영자금 및 대출 보증을 실시하기로 발표한 뒤 페이스북에 올린 '그늘진 곳도 꼼꼼히 챙기는 방역..31개 시군과 함께 하겠습니다"라는 글을 통해 "코로나19는 우리 사회의 민낯을 여지없이 드러내고 있다"며 "무한경쟁, 약육강식의 자본만능주의 시장에 놓인 서민들은 자신의 안전을 희생하며 하루를 버텨내는 처절한 삶을 이어가고 있다"고 전했다.

그는 그러면서 "부천 쿠팡 물류센터 집단감염에도 단기노동자의 애환이 서려있고, 아파도 쉴 수 없는 삶, 위험해도 놓을 수 없는 일, 그 일을 멈추기는 커녕 투잡 쓰리잡을 이어가야만 하는 것이 이들의 현실"이라며 "우리가 집에서 편히 받아보는 택배 상자에는 안전과 맞바꾼 누군가의 생활고가 배어 있다"고 덧붙였다.

이 지사는 나아가 "순환이 멈춘 경제 속에서 하루하루 버티고 있는 자영업자들 역시 힘겹긴 마찬가지"라며 "특히 공동체의 안전을 위해 경제활동을 멈춘 영세 사업자들의 고충은 더할 것이고, 대출마저 쉽지 않은 상황에서 이들의 선택은 법을 어겨 영업을 재개하거나 남들이 하지 않는 위험한 단기 노동시장에 뛰어드는 것 뿐"이라고 안타까워했다.

이 지사는 특히 "선제적이며 과감한 방역도 중요하지만 가장 취약한 분, 가장 취약한 곳을 꼼꼼히 챙기는 것"이라며 "경기도와 31개 시ㆍ군이 뜻을 모아 취약 노동자와 행정명령 대상 영세사업자를 지원하는 것은 바로 이런 취지"라며 이날 지원책을 발표한 배경을 설명했다.

그는 끝으로 "최고 수준의 강도 높은 방역인 동시에 약자를 보호하는 세심한 방역이 되도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr