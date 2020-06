전북도, 군 사망사고 재조사 접수마감 “9월13일, 잊지마세요~”

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 군대에서 억울한 죽음을 당한 사고를 위한 재조사 접수 마감이 100여일 앞으로 다가오면서 관련인들의 주의가 촉구된다.

4일 전북도에 따르면 대통령 소속 군사망사고진상규명위원회(이하 위원회)에서 추진 중인 군사망사고 재조사를 위한 진정접수 마감기한이 2020년 9월 13일로 종료된다.

진정대상은 1948년 11월부터 2018년 9월까지 사망원인이 명확하지 않다고 의심되는 의문사뿐만 아니라 사고?병?자해사 등 군대에서 발생한 모든 유형의 사망사고를 포괄한다.

특히, 2014년 군인사법 개정으로 군 복무 중 구타?가혹행위?업무과중 등 부대적인 요인으로 자해 사망한 경우에도 국가의 책임을 인정해 ‘순직’ 결정을 받을 수 있는 만큼 군대에서 가족을 잃은 유가족이 있다면 적극적으로 진정해 도움을 받을 수 있다.

접수방법은 위원회 홈페이지에서 신청 서식을 작성한 뒤, 우편 또는 방문, 이메일, 팩스 등으로 제출이 가능하다.

도 관계자는 “위원회 진정마감일이 3개월밖에 남지 않았기 때문에, 유가족들이 시일을 놓쳐 신청하지 못하는 사례가 없기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 고민형 기자 gom21004@asiae.co.kr