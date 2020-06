서울교통공사 4호선 차량(210칸) 다원시스 최종 낙찰

서울시 행정1부시장 출신 윤준병 국회의원 4일 오후 자신의 페이스북에 정읍 입암에 차량공장 있는 다워시스가 서울교통공사 4호선 전동차 210칸 최종 낙찰자로 됐다고 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] 서울교통공사 4호선 차량(210칸) 입찰 결과 다원시스가 최종 낙찰된 것으로 알려졌다.

서울시 행정1부시장 출신으로 21대 총선에서 전북 정읍·고창에서 국회의원 당선된 윤준병 의원은 4일 오후 자신의 페이스북에 "정읍 입암에 전동차 제작공장을 운영하고 있는 다원시스가 서울교통공사 4호선 신조전동차 210량(칸)을 2697억원에 낙찰받았다"고 환영의 글을 적었다.

윤 의원은 "다원시스가 안정적으로 성장할 수 있도록 전동차 수주를 뒷받침해 정읍 입암지역이 전동차 생산 메카로 성장, 전동차 클러스터로 발전할 수 있도록 챙겨가겠다"고 밝혔다.

행정고시 출신인 윤 의원은 서울시 교통본부장을 두차례 역임한 역대 서울시 최고 교통전문가로 평가받고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr