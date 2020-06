새만금개발청, 영화-영상 제작지원 ‘손 맞잡아…’

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 새만금개발청이 새만금의 광활한 자연경관을 홍보하기 위해 영화와 영상 관련 협회와 손을 맞잡았다.

새만금개발청은 4일 새만금사업의 성공적 추진과 한국 영화·영상 산업발전을 위해 (사)한국영화제작가협회, (사)전주영상위원회와 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날은 한국 최초의 상설 영화관 ‘단성사’가 설립된 날이어서 업무협약에 의미를 더했다.

협약은 새만금 자연경관 배경의 영화·상 제작이 새만금사업과 한국 영화·상 산업 발전 모두에 긍정적인 영향을 줄 것이라는 상호 협력적 인식을 바탕으로 진행됐다.

주요 협력내용은 ▲새만금 지역에서 영화·상 제작을 위한 행정지원 ▲영화·상 제작 관련 지자체 사업 참여 협조 ▲새만금사업 홍보·행사 참여와 후원 등을 통한 협력관계 증진 ▲새만금 지역 오픈 세트장·종합촬영소 투자유치에 관한 사항 등이다.

(사)한국영화제작가협회 이은 회장은 “새만금은 광활한 부지 등 현지 촬영(로케이션)이 가능한 자연경관이 이미 잘 갖추어져 있어 실내 촬영실을 겸비한 영화 촬영 시설이 자리 잡는다면 독보적인 촬영 장소가 될 수 있을 것”이라고 말했다.

(사)전주영상위원회 박흥식 위원장은 “광활한 벌판·풍부한 일조량이 장점으로, 언제든 촬영이 가능한 특수·항공·수중촬영 다목적 세트장이 건설된다면 국내 영화산업 성장에 크게 기여할 것”이라고 덧붙였다.

