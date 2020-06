[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 길에서 돈가방을 주워 주인에게 찾아준 착한 고등학생이 경찰로부터 표창장을 받았다.

익산 성일고등학교는 이 학교 2학년 최은혁 학생이 익산경찰서장으로부터 모범학생상 표창장을 받았다고 4일 밝혔다.

최은혁 학생은 지난 2월 23일 오후 1시께 익산 황등 시북마을 밭길에서 돈 가방을 주워 112에 신고한 뒤, 황등경찰서를 찾아 주인을 찾아달라고 맡겼다.

이 돈가방에는 황등 시북마을에 사는 A씨가 잃어버린 500만원이 들어있었다. 이 돈은 힘겹게 살아가는 할머니의 전 재산이었다고 한다.

최은혁 학생은 “당연한 일을 당연하지 않게 받아들이는 사회에, 저라도 누군가에게 도움을 줄 수 있어 뿌듯하다”는 말을 남겨 훈훈한 감동을 줬다.

