광주혁신추진위, 광주천 중심 도시녹지 생태계 조성 권고

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시장 직속 광주혁신추진위원회가 4일 제16차 전체회의와 전문가 자문을 받아 11차 시정혁신 권고로 ‘광주천을 중심으로 시민 친화적 도시녹지(친수)생태계 조성’을 확정해 광주광역시에 권고했다.

이번 혁신권고는 혁신추진위가 2018년 11월27일 시장 직속 자문기구로 출범한 이후 권고·제안한 공공기관 혁신, 시립예술단 활성화, 스마트제조 혁신, 광주복지모델 구축, 광주도서관정책 재정립, 산업정책플랫폼구축, 문화·예술 민간경상보조금 혁신, 저출생 대책, 포스트 코로나19 경제·사회 대책위원회 구성 등에 이은 열여덟 번째이다.

광주시민들의 삶과 애환이 깃든 광주천은 하천 복개, 주변녹지(친수)와의 단절 등으로 도심생태와 시민 친화적 도심하천으로서의 기능이 상실돼야 녹지 및 주거환경, 경제성장 등 다양한 요인들을 종합적으로 분석해 ‘지속가능한 큰 그림’으로서 도시녹지(친수) 전반에 대한 실효성 있는 전략 마련의 필요성이 제기되고 있다.

이에 혁신추진위는 ‘광주천을 중심으로 시민 친화적 녹지생태계 조성’을 목표로 ▲지속가능한 중·장기적 도시녹지(친수)체계 조성전략 마련 ▲무등산·영산강·광주천을 축으로 도시녹지(친수) 연결성 강화 ▲유지용수 확보로 광주천을 시민 친화적 생태공간으로 복원 등 3대 기본방향에 따라 21개 혁신과제를 권고했다.

앞으로 혁신추진위에서는 제11차 시정혁신 권고문을 전달받은 시로부터 3개월 이내에 세부 추진계획을 마련하여 보고하도록 하고 시정혁신권고 이행상황 관리카드제 등을 통해 그동안 시에 전달한 혁신권고·제안이 시정에 반영될 수 있도록 지속 점검해 나갈 계획이다.

주정민 광주혁신추진위원장은 “광주천은 150만 광주민의 삶과 애환이 담긴 물리적 공간 이상의 의미로 광주천의 광주다움 회복은 광주민의 가장 오래된 숙원사업이라고 할 수 있다”며 “시민이 체감하는 혁신을 위해 시 재정 등 현실적 여건을 고려해 중점과제 중심으로 가시적 성과가 나오도록 광주혁신추진위 위원들과 함께 노력하겠다”고 말했다.

