우희종 "진중권, 정당 활동 진영 논리로만 바라봐"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 우희종 전 더불어시민당 대표는 연일 문재인 정권에 대한 비판을 이어가고 있는 진중권 전 동양대 교수를 향해 "정당 활동 자체를 진영 논리로만 바라본다"며 지적했다.

우 전 대표는 지난 2일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "아직 눈을 뜨지 못하신 듯 하다"며 이같이 말했다.

이어 "백보 양보해 그의 주장에 따르면 살인했으니 살인하는 자신에 대해서 말하지 말라는 논리"라며 "어른이 돼보면 알겠지만, 살인을 한 어른이라도 아이에게 살인하지 말라고 하는 법이고 주변 사람들에게도 그렇게 말한다"고 지적했다.

그러면서 "범주화와 일반화 오류를 범하면서까지 진영논리를 부추기지 말라는 지적에 답은 하지 못한 채 '당신도 그랬으면서 내게 하지 말라고 하는 것은 우습고 같잖다'는 비뚤어진 사춘기 아이 논리가 등장한다"며 "저런 조악한 논리로 대응하는 것을 보니 아직 어른이 되지 못했나 보다"라고 꼬집었다.

우 전 대표는 전날(1일)에도 진 전 교수를 향해 "우리 사회에 긍정적인 기여를 하고 싶으면 진영논리를 부추기는 표현을 삼갔으면 한다"고 날 선 비판을 가한 바 있다.

이날 그는 페이스북에 쓴 글에서 "어느 집단이건 과격한 이들부터 온건한 이들, 미숙한 이들이 있기 마련"이라며 "자신의 표현이 일반화와 범주화의 오류를 담고 있음을 충분히 알 수 있을 분이 사회 분열 표현을 사용하며 몰아가는 것이 아쉽다"고 지적했다.

반면 진 전 교수는 우 전 대표의 이같은 주장에 대해 "같잖은 소리"라며 "이러니 개그 프로그램이 경쟁력을 잃을 수밖에 없다"고 응수했다.

그러면서 "진영논리를 내세워 위성정당을 만드셨던 우희종 교수께서 나보고 진영을 가르지 말라고 훈계를 한다"며 "현실이 너무 웃기다 보니 개그맨들이 그 가공할 스케일에 압도당하고 만 것"이라고 말했다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr