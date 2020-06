美 닭고기 업계, 5년간 가격 담합하다 걸려…관련자 4명 기소

[아시아경제 정현진 기자] 미국 대형 닭고기 생산 업체들이 5년간 식당, 식료품점 등에 납품하는 닭고기의 가격을 담합해 온 사실이 밝혀져 관련자들이 일괄 기소됐다.

3일(현지시간) 블룸버그통신 등은 미 법무부는 필그림스 프라이드를 비롯한 닭고기 업체 4곳이 2012~2017년 닭고기 가격을 담합하고 입찰을 조작한 사실을 확인했다고 밝혔다. 이에 제이슨 펜 필그림스 프라이드 최고경영자(CEO) 등 관련자들이 기소됐다. 미국 닭고기 업계에서 가격 담합으로 기소된 것은 이번이 처음이다.

미 법무부는 지난해 여름 이번 닭고기 가격 담합 조사를 지시했다. 이번 소송은 닭고기 생산업자들이 제3의 시장 정보회사를 통해 자료를 공유하고 암탉의 수를 제한해 닭고기 공급을 제한하는 등의 내용도 담고 있다. 기소장에 따르면 펜 CEO 등은 닭고기 가격을 유지하거나 올리기 위해 문자 등을 주고 받으며 자주 협의를 해왔다.

마칸 델라힘 미 법무부 반독점 담당 차관보는 "이들은 미국 소비자와 식당가, 식료품점을 속이고 식품 공급의 온전한 상태를 위태롭게 했다"면서 "세계적인 위기 속에 미국인에게 부담을 주는 범죄에 단호히 대처하겠다"고 밝혔다.

