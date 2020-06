전주예수병원, 상산고 학생과 교직원들 워킹스루 방식 ‘철통검사’

[아시아경제 호남취재본부 박명진 기자] 전주예수병원이 최근 2차례에 걸쳐 상산고 교직원과 타 지역 학생을 대상으로 코로나19 감염증 진단검사를 실시했다.

예수병원은 지난 1일 예수병원 제1주차장 7층에 임시 설치된 선별진료소에서 예수병원 감염관리실 장미옥 실장 등 7명이 타 지역에 거주하는 상산고 재학생 110여명을 대상으로 워킹쓰루 방식 코로나19 감염증 진단검사를 했다.

앞선 지난달 19일에는 상산고교내에서 교직원 등 160여명을 대상으로 코로나19 출장 진단검사를 실시한 바 있다.

예수병원 관계자는 “코로나19 사태 발생 시점인 지난 1월 하순부터 신속하게 감염병 위기 대응팀을 가동했다”면서 “전 직원이 24시간 전력을 기울여 지역민 건강을 지키는 거점병원 역할에 최선을 다하고 있다”고 말했다.

