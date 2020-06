[아시아경제 김슬기 인턴기자] 충북 청주의 한 아파트 베란다에서 4살 아이가 떨어져 숨지는 사고가 발생했다.

4일 소방당국 등에 따르면 전날 오후 6시31분께 청주 흥덕구의 한 아파트 11층 베란다에서 A 양이 추락했다.

이 사고로 A 양이 다쳐 119구급대에 의해 병원으로 이송됐지만 치료 중 숨졌다. 당시 A 양은 집에 혼자 있었던 것으로 알려졌다.

경찰 조사에 따르면 학대 등 범죄 혐의점 등은 없었다.

경찰은 A 양 부모 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr