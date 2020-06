[아시아경제 조현의 기자] 수도권 지역에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 산발적 확산이 이어지는 가운데 정부는 백신 개발 전까지 이같은 전파가 지속할 가능성이 큰 것으로 내다봤다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 4일 정부세종청사에서 진행된 정례 브리핑에서 "이태원 클럽, 부천 물류센터, 수도권 개척교회 등에서 시작된 감염이 계속 확산하고 있고 감염경로를 명확히 알 수 없는 사례가 늘고 있다"며 이같이 말했다.

방역당국은 무증상 감염자에 의한 '조용한 전파'가 산발적으로 진행되고 있는 만큼 백신 개발 전까지 방심할 수 없다고 목소리를 높였다.

윤 반장은 "조금이라도 방심하면 코로나19 바이러스는 또 다른 집단감염을 일으키고 있다"며 "수도권 주민들이 경각심을 가지고 연쇄감염의 고리를 끊어야 역학조사를 통한 확산 차단에 성공할 수 있다"고 강조했다.

