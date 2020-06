세븐일레븐, 서울지역 어린이 통학차량에 공기청정기 지원

[아시아경제 임혜선 기자] 편의점 세븐일레븐은 환경의 날(6월 5일)을 맞아 환경재단과 함께 서울 지역 유치원 통학차량 내에 공기청정기200대를 설치한다고 4일 밝혔다.

이번 지원은 지난 1년간 세븐일레븐 전국 1만여 점포에서 모금된 '미세먼지 예방 동전 모금액'으로 진행됐다. '미세먼지 예방 동전 모금'은 세븐일레븐의 대표 친환경 캠페인 활동으로, 지난 2018년 환경재단과 업무협약(MOU)을 맺고 전국 점포에 모금함을 설치 후 꾸준히 기금을 모아오고 있다. 세븐일레븐이 지금까지 환경재단에 전달한 모금액 규모는 약 1억5000여만원에 달한다.

세븐일레븐은 어린아이들이 미세먼지에 더 큰 영향을 받는 취약계층인 만큼 이들의 건강 보호를 위해 이번 설치를 지원하게 됐다. 세븐일레븐은 영등포구를 시작으로 미세먼지 농도가 높았던 지역에 우선순위를 두고유치원 통학차량 내에 공기청정기 설치를 순차적으로 지원할 계획이다.

