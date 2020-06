[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 제65회 현충일을 맞아 오는 6일 오전 10시부터 1분간 도내 전역에서 추념사이렌을 울린다.

이번 사이렌은 조국 수호를 위해 헌신ㆍ희생한 순국 선열과 호국 영령의 명복을 기원하는 시간을 갖는데 목적을 두고 있다.

도 관계자는 "적기의 공습에 따른 민방공 대피사이렌이 아닌 만큼, 도민들은 놀라지 말고 경건한 마음으로 1분 동안 묵념에 동참해 달라"고 당부했다.

