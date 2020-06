<장 종료 후 주요 공시>

◆ STX STX 011810 | 코스피 증권정보 현재가 6,610 전일대비 30 등락률 +0.46% 거래량 114,470 전일가 6,580 2020.06.03 15:30 장중(20분지연) close = 종속회사인 에스엠씨아이 유한회사가 35억원 규모의 유상증자 결정.

◆ 우리들제약 우리들제약 004720 | 코스피 증권정보 현재가 6,540 전일대비 140 등락률 -2.10% 거래량 301,706 전일가 6,680 2020.06.03 15:30 장중(20분지연) close = 최대주주인 김수경 씨가 에이치디투자조합에 87만주를 양도하는 계약 체결.

◆ 평화홀딩스 평화홀딩스 010770 | 코스피 증권정보 현재가 3,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 47,352 전일가 3,250 2020.06.03 15:30 장중(20분지연) close = 자회사인 평화산업에 180억원 규모의 채무보증 결정.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr