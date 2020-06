'연천 대전리산성·용인석성산봉수터' 경기도 문화재 된다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 4일 '연천 대전리 산성'과 '용인 석성산 봉수터'를 도 문화재로 지정 예고했다.

연천 대전리 산성은 연천군 대전리의 군사적 요충지에 위치한 삼국시대 산성으로 서울ㆍ경기지역 산성들 가운데 삼국시대부터 조선시대까지의 변화양상을 밝힐 수 있는 중요한 유적으로 평가받고 있다.

이 곳은 연천과 양주 사이 추가령구조곡에 의해 형성된 긴 회랑지대(통과가능한 길고 좁은 지대)가 이어지는 지리적 중요성이 매우 높은 곳이다.

특히 신라가 삼국 통일과정에서 당나라와 벌였던 7년 전쟁의 가장 치열한 격전지인 '매초성 전투'의 현장으로 알려져 있다.

용인 석성산 봉수터는 용인 석성산 정상에 위치한 봉수 유적으로 서울 남산(목멱산)~성남 천림산~용인 석성산으로 이어지는 주요 봉수로에 위치해 역사적, 지정학적 가치를 보유하고 있다.

특히 경기도에 희소하게 남아있는 봉수대라는 점에서 학술적 가치를 인정받고 있다.

석성산 봉수터는 암반 봉우리에 평탄지를 조성해 방호벽을 축조하고, 봉화를 올리거나 연기를 피워 신호를 보내는 아궁이ㆍ굴뚝시설인 연조 5기와, 창고, 구들시설을 갖춘 건물지 등이 발굴조사를 통해 드러났다.

1번 연조의 암반 굴착을 통한 특이한 축조 방식, 방형(사각형)의 제사유구, 백자제기 등은 봉수군의 생활과 신앙을 보여주는 사례로 평가되고 있다.

연천 대전리산성과 용인 석성산 봉수터 지정은 앞으로 1개월 간 예고를 거친 뒤 문화재위원회를 개최해 최종 결정된다.

이정식 도 문화유산과장은 "이번에 새롭게 발굴되고 지정된 문화유산은 삼국통일 전쟁의 치열한 역사 현장과 희소하게 남아있는 봉수 유적이라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 이들 문화유산을 잘 보존ㆍ전승하고 활용도를 높여 도민들이 공유하고 공감할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

