경북도농기원 방문한 주한 세네갈 대사 "벼 재배 선진기술 전수 희망"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 마마두 개이 파이 주한 세네갈 대사가 3일 경상북도의 농업 연구현장과 우수한 농기계 교육시설, 최신 벼 연구포장 현장을 둘러보기 위해 경북도농업기술원을 방문했다.

경북도에 따르면 세네갈 대사은 이날 경북농업기술원과 새마을 세계화재단에서 공동 추진하는 한국의 선진 벼 재배기술 전수사업에 필요한 농기계 및 과학적 영농정보에 대한 공유를 농업기술원에 요청해 왔다.

아프리카 중부 대서양 연안에 있는 세네갈의 전통농업은 가족농 중심의 소규모 영농방식이다. 주요 농산물은 쌀, 땅콩, 기장, 사탕수수, 양파 등이다. 수박, 토마토, 망고 등 과채류와 열대과일도 대량 생산된다.

적은 강수량으로 밭에서 생산되는 쌀의 경우, 우리나라 생산량의 40% 수준에 머물고 있다. 그나마 2014년 이후 우리나라 농업기술원 전문가 파견과 함께 새마을 시범마을이 조성되면서 현지에 맞는 농법 적용으로 농업 수확량 증대의 성과를 거두고 있다는 게 경상북도의 설명이다.

특히 세네갈 멩겐보이와 음보로비란 지역은 2016년부터 경상북도와 지역거버넌스 구축을 통한 새마을사업을 진행한 곳으로, 세네갈 정부의 영농기계화 사업과 연계해 국가차원의 영농시범단지가 운영되고 있다.

마마두 개이 파이 주한 세네갈 대사는 "경상북도는 새마을운동의 본거지일 뿐만 아니라 다양한 작목에 대한 재배 기술이 뛰어나고 각종 농기계를 활용한 생력화 기술 등이 우수한 것으로 알고 있다"면서 "특히 벼 기계 이앙체험을 해보니 앞으로도 경북도의 선진 벼 재배기술 습득을 위한 지속적인 교류와 협력의 필요성을 느낀다"고 했다.

최기연 경북도농업기술원장은 "세네갈 자국에 필요한 경북의 선진 농업 재배기술과 농기계 기술 등을 현지에 실증적으로 접목하고 앞으로 세네갈의 농업 한류에 경상북도농업기술원이 중심이 되기를 기대한다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr