시흥 배곧지구, 무인이동체 연구단지 조성…1조6681억 투입

[아시아경제(평택)=이영규 기자] 경기도 시흥 배곧지구가 황해경제자유구역에 추가 지정됐다. 경제자유구역으로 지정되면 세제 감면이나 규제 완화 등의 혜택을 받게 돼 글로벌 기업 유치에 유리하다.

3일 경기도 황해경제자유구역청에 따르면 산업통상자원부는 이날 경제자유구역위원회를 열고 시흥 배곧지구를 황해경제자유구역 지구로 추가 지정했다.

황해경제자유구역은 2008년 개청 후 최초 지정 면적의 7.9% 수준으로 축소돼 규모의 경제와 신산업 생태계 구축을 통한 신성장 동력 확보가 절실한 상황이다. 이에 따라 도는 지난해 9월 산업부에 경제자유구역 4개지구(시흥 배곧, 시흥 정왕, 김포 대곶, 안산 대부) 추가 지정을 신청했다.

시흥 배곧지구는 이번 지정에 따라 2027년까지 0.88㎢에 총 1조6681억원을 투입해 육ㆍ해ㆍ공 무인이동체 연구단지와 글로벌 교육ㆍ의료 복합클러스터로 조성된다.

단계별 사업을 보면 ▲1단계 2022년까지 무인이동체 핵심 연구시설 ▲2단계 2025년까지 정주환경 및 의료ㆍ바이오 클러스터▲3단계인 2027년까지 의료 바이오 연구 클러스터와 랜드마크 타워 등을 조성하게 된다.

배곧지구는 4차산업의 총화로 여겨지는 자율주행의 무인이동체 산업 육성을 위해 필요한 다양한 인프라를 갖추고 있다. 주변에 서울대, 한국산업기술대, 경기과학대 등 대학이 있고, 5㎞이내 시흥스마트허브, 시화 MTV, 반월 등 국가산업단지 등이 포진하고 있다.

또 서울대병원과 협력해 800병상 규모의 종합병원 설립도 추진한다.

황해청은 배곧지구가 활성화되면 1만6000여명의 고용효과와 7조원의 경제파급효과가 있을 것으로 보고 있다.

양진철 황해청장은 "황해경제자유구역은 전국 7개 경제자유구역 중 규모가 가장 작지만, 이번 시흥 배곧지구 추가지정 확정을 통해 규모의 경제를 확보할 수 있게 됐다"며 "이를 계기로 서해안시대 신성장동력 산업의 글로벌 거점으로 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.

