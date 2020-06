'대구행복페이' 1000억원 규모 출시 … 9월까지 10% 특별할인

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구지역에서만 사용가능한 모바일 앱 기반 선불카드인 '대구행복페이'가 3일 시민들의 손에 쥐어졌다. 대구시는 이날 지역 자금의 역외유출 방지와 소상공인을 지원하기 위한 지역사랑 상품권 '대구행복페이' 출시행사를 갖고 본격 판매에 들어갔다.

발행 규모는 1000억원으로, 관내 DGB대구은행 전 영업점을 통해 판매된다. 만 14세 이상이면 주소지와 상관없이 누구나 구입 가능하다. 발행 후 4개월 동안(6~9월) 10%의 특별할인율이 적용돼, 충전 및 구매 시 10% 선 할인을 받을 수 있다. 10월 이후에는 7% 일반할인율이 적용된다. 개인당 할인구매한도는 월 50만원이다.

최초 영업점에서 대구행복페이를 구매한 후에는 충전, 사용내역 조회, 소득공제 신청 등 서비스를 모바일 앱(IM샵)을 통해 이용할 수 있다. 디지털 취약계층을 위해 은행 영업점에서는 모바일과 동일한 내용의 오프라인 서비스도 제공한다.

사용처는 사업장 주소지가 대구시로 등록돼 있는 전통시장을 포함한 소상공인 가맹점이다. 별도 가맹점 가입 절차가 필요 없으며, 기존 카드 단말기를 통해 결제가 가능하다. 다만 백화점, 대형마트, 온라인업종, 유흥업종 등에서는 사용이 제한된다. 대구행복페이에 대한 사용 등 자세한 사항은 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

권영진 대구시장은 "대구행복페이가 어려움을 겪는 시민과 소상공인에게 희망이 되고 지역경제의 활력제가 되기를 바란다"며 "나눔과 소통, 다함께 잘 사는 상생의 가치가 대구행복페이를 통해 실현되기를 바란다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr