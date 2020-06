[아시아경제 황준호 기자] 정병선 과학기술정보통신부 제 1차관이 3일 오송 첨단의료복합단지 내 신약개발지원센터를 찾아 지원 강화를 약속했다.

정 차관은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 비롯한 신·변종 감염병의 주기적인 유행에 대비해 신약개발지원센터와 나아가 국가적 인프라인 첨단의료산업진흥재단의 감염병 연구 및 연구지원 기능을 강화해야 한다"라고 말했다.

그는 이어 "센터 연구자 분들과 첨단의료산업진흥재단의 수요자인 산학연 연구자 분들의 제안을 적극적으로 반영하고, 이에 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

신약개발지원센터는 첨단의료복합단지 내 4개 센터 중 하나로 신약개발 초기 과정에서 필요한 기반기술을 개발하거나 수요자 맞춤 기술서비스를 지원하는 역할을 한다. 특히 코로나19 치료제·백신 개발에 필요한 기반기술들을 개발하고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr