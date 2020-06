[아시아경제 온라인이슈팀]

방송인 김새롬이 근황을 알렸다.

김새롬은 최근 자신의 SNS계정에 "스케줄 끝나고 운동 곧장 가야 하는 날, 레깅스에 자켓 입으면 굳이 운동복 따로 챙길 필요가 없어요"라는 글과 사진 두 장을 게재했다.

공개된 사진 속 김새롬은 검은색 재킷과 레깅스를 입고 화단에 앉아 남다른 패션 센스를 과시했다.

