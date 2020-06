삼성 청정스테이션, 독일·영국 인증기관서 미세먼지 배출 차단 성능 인정

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 51,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 51,400 2020.06.03 00:00 장중(20분지연) close 는 먼지 배출 시스템 청정스테이션이 최근 독일 시험·인증기관 SLG(Schubert Leiter Geratesicherheit)와 영국 알레르기협회 BAF(British Allergy Foundation)에서 미세먼지와 알레르기 유발 물질 배출 차단 성능을 인정 받았다고 3일 밝혔다.

청정스테이션은 삼성의 독자기술인 ‘에어펄스’ 기술을 적용해 삼성 무선 청소기 제트의 먼지통을 간편하게 비울 수 있는 먼지 배출 시스템이다. 에어펄스(Air Pulse)가 모터의 입구를 제어하며 공기압 차이를 만들어내고, 이 때 발생한 기류가 먼지통 내부의 먼지를 효과적으로 제거해준다.

청정스테이션은 SLG 시험에서 0.3~10마이크로미터(㎛) 크기의 미세먼지 배출을 99.999% 차단해 '먼지 차단 능력 인증(Dust Retaining Capability)' 최고 등급인 5스타(Excellent)를 획득했다.

또한 청정스테이션은 비염·천식·아토피와 같은 알레르기 관련 질환 개선에 도움을 주는 제품에 부여하는 ‘BAF 인증’을 획득해 집먼지 진드기, 개와 고양이의 털, 꽃가루 등 알레르기 유발 물질의 배출을 차단해 주는 성능을 입증 받았다.

청정스테이션의 핵심기술인 5중 청정 시스템은 ▲입자가 큰 먼지를 걸러내는 먼지 봉투 ▲부직포 재질로 먼지를 효과적으로 집진하는 모터 필터 ▲냄새 제거를 위해 활성탄을 적용한 탈취 필터 ▲소음을 저감할 뿐만 아니라 작은 먼지도 걸러내는 흡음재 필터 ▲0.3~10㎛ 크기의 미세한 입자까지 99.999% 차단하는 고성능 필터로 구성돼 있다.

이 밖에 청정스테이션은 먼지통을 비울 때 먼지 날림도 최대 400배까지 줄여준다. 삼성 제트 역시 SLG와 BAF로부터 미세먼지와 알레르기 유발 물질 배출 차단 성능을 인증 받았으며, 올해 청정스테이션의 인기에 힘입어 지난달까지 누계로 전년 동기 대비 3배 이상 판매량이 증가했다고 삼성전자는 설명했다.

정유진 삼성전자 생활가전사업부 상무는 “삼성 제트와 청정스테이션은 청소 전 과정에 걸쳐 소비자의 건강과 위생을 고려해 탄생한 제품”이라며 “앞으로도 청정하고 쾌적한 실내 환경을 조성하기 위한 기술과 제품을 지속 선보일 것”이라고 말했다.

