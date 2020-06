"소비자가 만들어야 뜬다" CU, '델라페 믹스 챌린지' 개최

[아시아경제 임혜선 기자] 편의점 CU가 오는 30일까지 '델라페 믹스 챌린지'를 연다고 3일 밝혔다. CU의 파우치 음료 '델라페'는 다양한 맛과 합리적인 가격을 앞세워 꾸준하게 고객 인지도를 확보해왔다. 올해는 신진 작가들의 작품이 디자인된 패키지와 29가지 맛을 앞세워 하절기 음료 매출을 견인하고 있다.

'델라페 믹스챌린지'는 '나만의 델라페 레시피 소개' 이벤트와 '나의 원픽 레시피' 이벤트 두 가지로 진행된다.

'나만의 델라페 레시피 소개' 이벤트는 고객이 혼자만 알기 아까운 자신만의 꿀조합 레시피를 응모하는 이벤트다. CU의 멤버십 애플리케이션(앱) 포켓CU 또는 CU의 공식 홈페이지 내 델라페 믹스 챌린지 이벤트 페이지에서 레시피의 베이스가 되는 델라페를 선택한 후 기타 재료와 조합 비율 등을 자유롭게 작성하면 된다.

내부 심사를 거쳐 선정된 최우수상수상자 1명에게는 29가지 맛의 델라페 전 상품을 각 한 박스씩 총 29박스가 증정된다. 우수상(7명)과 장려상(20명)수상자에게도 인기 상위 순위의 베스트 델라페가 각각 증정된다.

또한 수상작들은 CU의 공식 SNS를 통해 추천 레시피로 소개되며 20201년 새롭게 출시되는 델라페의 메뉴로 상품화 될 수 있는 기회가 주어진다. 상품기획자(MD)의 기발한 레시피 중 최고를 선정하는 투표 이벤트도 준비했다.

해당 이벤트는 델라페 담당 MD가 델라페를활용해 개발한 토핑가득 인절미 빙수, 수박 쏘델라페, 하겐다즈아포카토, 망고 델라치노, 초간단샹그리아 5개 추천 레시피 중 가장 먹어보고 싶은 레시피를 골라 투표하면 된다. 레시피마다투표자 중 10명을 무작위 추첨해 총 50명에게 델라페(각 6박스)를 증정한다.

이처럼 CU가 델라페 믹스 챌린지를 진행하는 것은 최근 온라인을 중심으로 퍼지고 있는 놀이 문화가 유통가로번지면서 상품에서도' 소비자가 가지고 놀아야 뜬다'라는 공식이 통하고 있기 때문이다. 실제로 델라페는 컵얼음, 소주, 아이스크림, 탄산수 등 섞어먹으려는 목적의 상품들과 동반 구매율이 높다. 소셜네트워크서비스(SNS) 연관 검색어 역시 '꿀조합', '모디슈머', '맛보장조합' 등이높은 비율로 도출될 만큼 소비자들의 놀이 문화를 기반으로 인기를 얻고 있는 상품이다.

