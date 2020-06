[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도에서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 지역사회 감염자가 지난 27일(0시 기준) 이후 여드레째 발생하지 않고 있다.

3일 경북도에 따르면 이날 0시 기준으로 전날에도 확진 판정받은 사람이 없어, 누적 확진자는 1337명 그대로 유지됐다. 확진자 중 포항의료원에 입원해 있던 2명이 완치 판정을 받아 퇴원하면서 완치자는 모두 1252명으로 늘어났고, 완치율은 93.64%로 높아졌다.

한편 경북 구미에서는 지난 달 21일 대학생·고교생 형제 확진자가 발생한 이후 엘림교회와 새마을중앙시장을 중심으로 닷새 만에 9명이 확진됐으나, 접촉자들 모두 다행히 음성 판정을 받았다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr