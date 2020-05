[주간증시 전망]"상·하단 모두 제한된 장세 이어질 것"

이와 함께 하단 지지력도 드러났다는 게 증권가의 시각이다. 김용구 하나금융투자 연구원은 "미국 경기침체 장기화 우려와 매도 우위의 5월 만기주 수급환경에도 불구 'Sell in May'(5월엔 팔아라) 비관론을 불식시키는 견고한 하방 지지력이 확인됐다"며 "파죽지세의 개인 투자가 바이 코리아(Buy Korea) 행렬(코스피 주간 누적 2조1000억원 순매수), 한국판 뉴딜 정책 수혜주 러쉬, 양회를 전후한 중국 정책부양 기대 등이 시장의 잠복 불확실성에 맞서는 완충기제로 기능했던 까닭"이라고 말했다.

