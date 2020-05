"'엔데믹'이라는데…'땜질식 처방' 그만" 비판 잇따라

미국 CNN 등에 따르면, 마이크 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 이날 브리핑에서 "이 바이러스가 우리 지역사회에서 또 다른 엔데믹이 돼 절대 사라지지 않을 수도 있다"면서 "인간면역결핍바이러스(HIV)은 사라지지 않고 있다. 두 질병을 비교하는 건 아니지만 현실적일 필요가 있다"고 지적했다.

WHO "코로나19, 엔데믹 될 수도" 시민들 "장기적 대책 마련 시급" 전문가 "정부의 장기 대책, 폭발적 유행 억제"